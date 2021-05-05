بالفيديو.. هجوم صاروخي إسرائيلي يستهدف مدينتين بسوريا

03:06 ص الأربعاء 05 مايو 2021
بالفيديو.. هجوم صاروخي إسرائيلي يستهدف مدينتين بسوريا

أرشيفية

نشرت وسائل إعلام سورية عدة مقاطع فيديو قالت إنها توثق مواقع انفجارات في مدينتي اللاذقية وطرطوس غرب سوريا، ناجمة عن هجوم صاروخي إسرائيلي.

وأفادت وكالة "سانا" وقناة "الإخبارية"، في الساعات الأولى من الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي صاروخي استهدف مواقع بمحافظتي اللاذقية وحماة.

وفي وقت سابق تحدثت التقارير الإعلامية ونقلت "روسيا اليوم" سماع دوي انفجارات على ساحل مدينتي اللاذقية وطرطوس تبين لاحقًا أنها ناجمة عن تصدي القوات السورية لأهداف معادية.

هجوم صاروخي إسرائيل سوريا انفجارات
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