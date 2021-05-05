الهند تسجل أكثر من 382 ألف إصابة و3780 وفاة بكورونا

نيودلهي - أ ش أ:

سجلت الهند 382 ألفًا و315 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 20 مليونًا و665 ألفًا و148 شخصًا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت أيضًا خلال الفترة نفسها 3780 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 226 ألفًا و188 شخصًا.

وأفادت بأن 338 ألفًا و439 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 16 مليونًا و951 ألفًا و731 شخصًا.

ووفقًا لأحدث البيانات، ارتفع عدد الحالات النشطة حاليًا في الهند إلى 3 ملايين و487 ألفًا و229 شخصًا.​