البيت الأبيض يعيد توزيع اللقاحات بناء على طلب حكام الولايات

09:47 م الثلاثاء 04 مايو 2021
البيت الأبيض يعيد توزيع اللقاحات بناء على طلب حكام الولايات

البيت الأبيض

واشنطن - (د ب أ)

أخبرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حكام الولايات اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ في إعادة توزيع اللقاحات التي لا تطالب بها الولايات، بشكل أساسي لاستعادة الجرعات غير المرغوب فيها من الأماكن التي تتباطأ فيها وتيرة عملية التلقيح من أجل توجيهها إلى مكان آخر، كما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ثلاثة أشخاص مطلعين على هذا الأمر.

وأبلغ البيت الأبيض حكام الولايات بالتبديل خلال مكالمة أسبوعية مع قادة الولايات. من المقرر أن يتحدث بايدن في وقت لاحق اليوم في البيت الأبيض حول الاستجابة لفيروس كورونا (كوفيد-19).

وتباين إعطاء اللقاح بشكل كبير حسب الولاية، لكن الولايات المتحدة كانت تخصص الإمداد بالتساوي بناءً على عدد السكان البالغين، بغض النظر عن عدد الجرعات المستخدمة. وأوضحت المصادر المطلعة إن الخطة ستشهد تخصيص الجرعات الأسبوعية التي لم تتم المطالبة بها بشكل أساسي لكي تطالب بها أي ولاية أخرى، بما في ذلك تلك ذات الطلب المرتفع. وأضافت المصادر أن الولايات التي لا تطلب حصتها الكامل لمدة أسبوع سيكون بإمكانها طلب تلك الحصة في أي أسبوع لاحق.

وانخفض متوسط ​​عدد الجرعات في الأيام السبعة إلى 3ر2 مليون جرعة، من 4ر3 مليون، في حوالي ثلاثة أسابيع، وفقًا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج. وأعطت الولايات المتحدة 2ر1 مليون جرعة أمس الإثنين ، وهو أقل إجمالي يومي منذ فبراير، على الرغم من أن يوم الإثنين عادةً ما يكون يومًا أبطأ بالنسبة لبيانات التطعيم.

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