اجتماع لوزراء خارجية الدول السبع الكبرى في لندن

03:22 م الثلاثاء 04 مايو 2021
اجتماع لوزراء خارجية الدول السبع الكبرى في لندن

لندن- (بي بي سي):

يعقد وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى اجتماعا في لندن، الثلاثاء، في أول محادثات مباشرة بينهم منذ ما يزيد عن عامين.

ويفترض أن يناقش وزراء الخارجية من التطورات والقضايا العالمية لمناقشتها بما في ذلك الانقلاب العسكري في ميانمار.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن القمة التي تستمر 3 أيام، تمنح الفرصة لمجتمعات منفتحة وديمقراطية للالتقاء معا ومعالجة ما وصفها بالتحديات المشتركة والتهديدات المتزايدة.

ويتوقع أن يحث راب خلالها نظرائه على اتخاذ قرارات قوية تتعلق بالمجلس العسكري الذي تولى مقاليد السلطة في ميانمار.

ويفترض أن يقود وزير خارجية المملكة المتحدة المناقشات حول الأزمة في ميانمار، وكذلك العلاقات مع روسيا والصين وإيران.

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