بكين تدعو واشنطن إلى عدم تسييس التحقيق في أصل كورونا

وكالات

ردت الصين على دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأجهزة الاستخبارات للتحقيق في منشأ أصل فيروس كورونا، قائلة إن دراسة التقصي لأصل الفيروس ينبغي ألا يتم تسييسها، ولكن للأسف شاهدنا خطابًا وأفعالاً لوصم وإطلاق الألقاب على الفيروس، واستخدام مسألة التحقيق لإلقاء اللوم على دول بعينها، وانتقاد خبراء منظمة الصحة العالمية انتقادًا قاسيا، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

ودعا المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وين بين، عبر حسابه على "تويتر" مساء الاثنين، الولايات المتحدة وغيرها من الدول إلى عدم تسييس التحقيق في أصل كورونا.

وأضاف: "رأينا مطالب بالاعتماد على أجهزة الاستخبارات بدلا من العلماء في إدارة الدراسة حول أصل الفيروس".

وتابع: "ندعو عددًا من الدول، بما فيها الولايات المتحدة، لوقف عملية التسييس، وعدم تقويض التعاون الدولي حول منشأ الفيروس من أجل أجندة سياسية خفية".