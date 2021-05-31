Masrawy logo white

بكين تدعو واشنطن إلى عدم تسييس التحقيق في أصل كورونا

11:33 م الإثنين 31 مايو 2021
بكين تدعو واشنطن إلى عدم تسييس التحقيق في أصل كورونا

جو بايدن

وكالات

ردت الصين على دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأجهزة الاستخبارات للتحقيق في منشأ أصل فيروس كورونا، قائلة إن دراسة التقصي لأصل الفيروس ينبغي ألا يتم تسييسها، ولكن للأسف شاهدنا خطابًا وأفعالاً لوصم وإطلاق الألقاب على الفيروس، واستخدام مسألة التحقيق لإلقاء اللوم على دول بعينها، وانتقاد خبراء منظمة الصحة العالمية انتقادًا قاسيا، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

ودعا المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وين بين، عبر حسابه على "تويتر" مساء الاثنين، الولايات المتحدة وغيرها من الدول إلى عدم تسييس التحقيق في أصل كورونا.

وأضاف: "رأينا مطالب بالاعتماد على أجهزة الاستخبارات بدلا من العلماء في إدارة الدراسة حول أصل الفيروس".

وتابع: "ندعو عددًا من الدول، بما فيها الولايات المتحدة، لوقف عملية التسييس، وعدم تقويض التعاون الدولي حول منشأ الفيروس من أجل أجندة سياسية خفية".

جو بايدن فيروس كورونا الصين منظمة الصحة العالمية

الخبر التالى:

فرنسا تفتح باب التطعيمات ضد كورونا لجميع البالغين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1007

إصابات اليوم

46

وفيات اليوم

599

متعافون اليوم

261666

إجمالي الإصابات

15047

إجمالي الوفيات

191332

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا