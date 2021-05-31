روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع 8 دول وتزيدها مع مصر

موسكو - (د ب ا)

أعلن مقر عمليات مكافحة كورونا في روسيا عن استئناف الرحلات الجوية مع 8 دول، منها لبنان والمغرب وزيادة الرحلات الجوية مع 10 دول منها مصر وقطر، ابتداءً من 10 يونيو المقبل إضافة إلى رفع القيود عن بريطانيا وتمديد الحظر مع تركيا.

جاء ذلك في بيان أصدره مقر عمليات مكافحة كورونا، حسبما ذكرت مساء اليوم الاثنين وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وقال البيان: "روسيا تزيد عدد الرحلات الجوية مع اليونان وأذربيجان وأرمينيا وقطر وأوزبكستان وطاجيكستان ومصر وصربيا وبيلاروسيا وألمانيا منذ 10 يونيو".

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، من 10 يونيو، تم اتخاذ قرار بزيادة عدد الرحلات الجوية مع بيلاروس على طريق موسكو - مينسك إلى 10 مرات في الأسبوع على أساس متبادل".

ووفقا للبيان رفعت روسيا القيود المفروضة على الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة؛ واعتبارا من 2 يونيو المقبل ستستأنف الرحلات بين موسكو ولندن 3 رحلات أسبوعيًا.

وتابع البيان: "كما سيتم استئناف الرحلات الدولية مع ألمانيا على طريق موسكو-ميونخ".

واستطرد البيان: "موسكو قررت أنها ستبقي على حظر الرحلات الجوية إلى تركيا وتنزانيا حتى 21 يونيو المقبل".