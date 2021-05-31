وفيات كورونا في إيران تتجاوز 80 ألفا

طهران - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين تسجيل 217 حالة وفاة و أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و 913 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 80156 .

وذكرت أن 4160 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليونين و 458 ألف حالة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وإيران واحدة من أكثر الدول تضررا بكورونا حول العالم، كما أن حملتها لتلقيح مواطنيها تمضي ببطء نظرا للعقوبات الأمريكية. ويبلغ عدد سكان إيران نحو 83 مليون نسمة.