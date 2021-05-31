الصين تعزز مراقبة السلامة بشأن لقاحات كورونا

بكين - (د ب أ):

عززت الصين من مراقبة السلامة فيما يتعلق باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وفقا لما أفاد به مسؤول صيني اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن فنج تسي جيان، نائب المدير العام في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، القول إن السلطات الصحية المحلية عينت فرقا لجمع وتسجيل أي آثار ضارة بعد التطعيمات.

ويشكل المركز أيضا فريقا من 20 شخصا لرصد وتحليل الحوادث السلبية التي يتم تسجيلها بالتشاور مع الجهة المنظمة للأدوية في الصين.

واجتاز نظام مراقبة سلامة اللقاحات، الذي تم تأسيسه في عام 2005، تقييم منظمة الصحة العالمية، حسبما قال فنج

وتشير البيانات إلى أن لقاحات كورونا الصينية أظهرت أنها آمنة.