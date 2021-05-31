Masrawy logo white

الصين تعزز مراقبة السلامة بشأن لقاحات كورونا

03:51 م الإثنين 31 مايو 2021
الصين تعزز مراقبة السلامة بشأن لقاحات كورونا

علم الصين

بكين - (د ب أ):

عززت الصين من مراقبة السلامة فيما يتعلق باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وفقا لما أفاد به مسؤول صيني اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن فنج تسي جيان، نائب المدير العام في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، القول إن السلطات الصحية المحلية عينت فرقا لجمع وتسجيل أي آثار ضارة بعد التطعيمات.

ويشكل المركز أيضا فريقا من 20 شخصا لرصد وتحليل الحوادث السلبية التي يتم تسجيلها بالتشاور مع الجهة المنظمة للأدوية في الصين.

واجتاز نظام مراقبة سلامة اللقاحات، الذي تم تأسيسه في عام 2005، تقييم منظمة الصحة العالمية، حسبما قال فنج

وتشير البيانات إلى أن لقاحات كورونا الصينية أظهرت أنها آمنة.

الصين فيروس كورونا لقاحات كورونا منظمة الصحة العالمية

الخبر التالى:

إسرائيل تسجل أدنى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ مارس 2020

كورونا.. لحظة بلحظة

1007

إصابات اليوم

46

وفيات اليوم

599

متعافون اليوم

261666

إجمالي الإصابات

15047

إجمالي الوفيات

191332

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الجيش السوداني: التدريب مع مصر يهدف لرفع القدرات القتالية لمواجهة الأعداء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا