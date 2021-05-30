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مقتل 6 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة في أفغانستان

10:34 م الأحد 30 مايو 2021
مقتل 6 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة في أفغانستان

انفجار عبوة ناسفة

كابول - (أ ش أ):

قال حاكم إقليم هرات في أفغانستان سيد عبد الواحد اليوم الأحد إن قنبلة زرعت على جانب طريق قتلت 6 من العاملين في السكة الحديد.

ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية في نسختها الإنجليزية عن عبد الواحد قتالي قوله إن العبوة الناسفة استهدفت سيارة تقل موظفي السكة الحديد في منطقة غريان بالإقليم.

ولم يقدم المُحافظ مزيدًا من التفاصيل عن الحادث، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

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انفجار عبوة ناسفة أفغانستان السكة الحديد

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