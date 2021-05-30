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اليونان تسجل 907 إصابات جديدة بفيروس كورونا و30 وفاة خلال 24 ساعة

08:54 م الأحد 30 مايو 2021
اليونان تسجل 907 إصابات جديدة بفيروس كورونا و30 وفاة خلال 24 ساعة

فيروس كورونا في اليونان

أثينا - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية في اليونان، اليوم الأحد، تسجيل 907 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى 401 ألف و301 حالة.

كما سجلت المنظمة الوطنية للصحة العامة اليونانية، حسبما ذكرت صحيفة /كاثميريني/ اليونانية 30 حالة وفاة، ليرتفع عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا إلى 12 ألفا و54 حالة،كما انخفض عدد المرضى الذين يخضعون لأجهزة التنفس الصناعي إلى 497.

هذا المحتوى من

Asha
اليونان فيروس كورونا السلطات الصحية في اليونان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1132

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

909

متعافون اليوم

258407

إجمالي الإصابات

14904

إجمالي الوفيات

189476

إجمالي المتعافين

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