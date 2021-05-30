اليونان تسجل 907 إصابات جديدة بفيروس كورونا و30 وفاة خلال 24 ساعة
أثينا - (أ ش أ):
أعلنت السلطات الصحية في اليونان، اليوم الأحد، تسجيل 907 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى 401 ألف و301 حالة.
كما سجلت المنظمة الوطنية للصحة العامة اليونانية، حسبما ذكرت صحيفة /كاثميريني/ اليونانية 30 حالة وفاة، ليرتفع عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا إلى 12 ألفا و54 حالة،كما انخفض عدد المرضى الذين يخضعون لأجهزة التنفس الصناعي إلى 497.
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