Masrawy logo white

بايدن يعلن استعداده للقاء رئيس كوريا الشمالية "بشرط"

04:02 م السبت 22 مايو 2021
بايدن يعلن استعداده للقاء رئيس كوريا الشمالية "بشرط"

جو بايدن وكيم جونج

واشنطن- (بي بي سي):

في ختام محادثات أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس كوريا الجنوبية قال بايدن، إنه مستعد للقاء رئيس كوريا الشمالية كيم جونج اون ، في حال وافق الاخير على مناقشىة الملف النووي لبلاده.

وأكد بايدن، أنه يتفق مع نظيره في كوريا الجنوبية على ضرورة خلو شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

ومون هو ثاني زعيم أجنبي يدعى إلى البيت الأبيض بعد رئيس الوزراء الياباني، وقال البيت الأبيض إن في هذين اللقائين رسالة واضحة لالتزام واشنطن بتحالفاتها في شرق آسيا.

هذا المحتوى من

BBC
جو بايدن كيم جونج كوريا الشمالية واشنطن

الخبر التالى:

مظاهرة في العاصمة البريطانية لندن تضامنا مع الشعب الفلسطيني

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1148

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

870

متعافون اليوم

251539

إجمالي الإصابات

14611

إجمالي الوفيات

185243

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الأهلي يخطف التعادل من صنداونز ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا