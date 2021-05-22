بايدن يعلن استعداده للقاء رئيس كوريا الشمالية "بشرط"

واشنطن- (بي بي سي):

في ختام محادثات أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس كوريا الجنوبية قال بايدن، إنه مستعد للقاء رئيس كوريا الشمالية كيم جونج اون ، في حال وافق الاخير على مناقشىة الملف النووي لبلاده.

وأكد بايدن، أنه يتفق مع نظيره في كوريا الجنوبية على ضرورة خلو شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

ومون هو ثاني زعيم أجنبي يدعى إلى البيت الأبيض بعد رئيس الوزراء الياباني، وقال البيت الأبيض إن في هذين اللقائين رسالة واضحة لالتزام واشنطن بتحالفاتها في شرق آسيا.