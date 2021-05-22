شكري يبحث مع نظيره البحريني أحدث التطورات على الساحة الفلسطينية

القاهرة- (د ب أ):

تلقى سامح شكري، وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، السبت، من نظيره البحريني، عبد اللطيف الزياني، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين.

وتناول الاتصال اليوم أحدث التطورات على الساحة الفلسطينية.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، بأنه جرى خلال الاتصال التأكيد "على أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين تجاه مُستجدات الشأن الفلسطيني، بما في ذلك الجهود ذات الصلة بإعادة الإعمار في قطاع غزة، مع الإشارة إلى ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي من تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تُخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في القطاع".

وتم التأكيد أيضًا على "أهمية الدفع قُدمًا بشكل عاجل بمسار التسوية السياسية بين الجانبين، وإعادة إحياء عملية السلام".

كما تطرق الوزيران إلى "العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسُبل تعزيرها في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين وعلى نحو يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين".