Masrawy logo white

مسيرات في الضفة الغربية وقطاع غزة احتفالا بوقف إطلاق النار

10:22 ص الجمعة 21 مايو 2021
مسيرات في الضفة الغربية وقطاع غزة احتفالا بوقف إطلاق النار

أرشيفية

رام الله - أ ش أ

خرجت مسيرات شعبية في مختلف أرجاء الضفة الغربية وقطاع غزة اليوم الجمعة، احتفالا وترحيبا بقرار وقف إطلاق النار مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

وانطلقت المسيرات - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - في جميع مناطق الأراضي المحتلة وشوارع غزة وسط تكبيرات عيد الفطر التي حرم منها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي والقصف المستمر على مختلف أرجاء القطاع.

وعلت مآذن المساجد تهاليل العيد، وتعالت الهتافات في الشوارع وأطلقت الألعاب النارية.

وكانت مصر، أعلنت مساء أمس، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار "متبادل ومتزامن" في قطاع غزة، اعتبارا من فجر اليوم الجمعة.

هذا المحتوى من

رام الله الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة

الخبر التالى:

لليوم الثاني.. رجال الإطفاء يكافحون لاحتواء حريق كبير في أثينا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1160

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

1003

متعافون اليوم

249238

إجمالي الإصابات

14498

إجمالي الوفيات

183696

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بث مباشر.. جنازة سمير غانم (لحظة بلحظة)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا