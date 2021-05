وزير الدفاع الأمريكي يبلغ نظيره بدولة الاحتلال بضرورة خفض التصعيد في غزة

وكالات

أبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، نظيره بدولة الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس بضرورة خفض التصعيد في قطاع غزة.

وقال أوستن في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تحدثت صباح اليوم مع جانتس وشددت على دعمي المستمر لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، مضيفًا أن الإدارة الأمريكية راجعت تقييمات الحملة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في غزة، وشددت على ضرورة على وقف التصعيد.

وكان البيت الأبيض قال في وقت سابق اليوم إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، وأبلغه بأنه يتوقع خفض العنف والتصعيد بشكل كبير اليوم.

وكان وزير الدفاع بدولة الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس، أصدر أوامر الأربعاء قوات الاحتلال بتسريع عمليات جيشه ضد الأهداف في قطاع غزة.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صرح في وقت سابق من اليوم بأن الهدف من العملية التي تشنها بلاده حاليًا على الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة هو "إطالة أمد الهدوء الذي يمكن أن تحققه بلاده ضد الفصائل الفلسطينية"، مشيرًا إلى أنه يمكن شن غزو كامل على القطاع.

Spoke with Israeli Minister of Defense @gantzbe this morning. I underscored my continued support for Israel’s right to defend itself, reviewed assessments of Israel’s military campaign in Gaza, and urged de-escalation of the conflict.