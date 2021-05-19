Masrawy logo white

الشرطة الألمانية تلقي القبض على شخص بتهمة التخطيط للهجوم على معبد يهودي

08:09 م الأربعاء 19 مايو 2021
الشرطة الألمانية تلقي القبض على شخص بتهمة التخطيط للهجوم على معبد يهودي

الشرطة الألمانية

برلين - (د ب أ):

ألقت الشرطة الألمانية في ولاية بريمن القبض على رجل يعتقد أنه كان يعتزم شن هجوم على معبد يهودي في الولاية الواقعة شمالي ألمانيا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) قال متحدث باسم شرطة بريمن: "في الوقت الراهن تحقق الشرطة مع شخص، ولا يزال من السابق لأوانه إعطاء تقييم للواقعة".

كانت متحدثة باسم وزارة الداخلية في الولاية أكدت واقعة القبض على الرجل، وأشارت إلى إجراء تحقيقات للاشتباه في قيامه بالتخطيط لشن هجوم على المعبد اليهودي، لكنها أشارت إلى أن الملابسات لا تزال "غامضة"، وأضافت أنه يجري الآن استجوابات ومن المحتمل الإعلان عن التفاصيل غدا الخميس.

وبحسب مجلة "دير شبيجل"، يبلغ الرجل المقبوض عليه 42 عامًا، وقالت المجلة إن الشرطة شددت من إجراءاتها الأمنية قبالة معابد بريمن.

الشرطة الألمانية معبد يهودي

الخبر التالى:

بريطانيا تدرس إعطاء جرعة معززة ثالثة من لقاح كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1169

إصابات اليوم

53

وفيات اليوم

669

متعافون اليوم

248078

إجمالي الإصابات

14441

إجمالي الوفيات

182693

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا