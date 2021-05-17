البيت الأبيض: أجرينا أكثر من ٦٠ اتصالاً مع الفلسطينيين والإسرائيليين وقادة بالمنطقة

وكالات

أكد البيت الأبيض مساء الاثنين، إن هدف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خفض العنف وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ‏وأن حل الدولتين هو الأنسب لإنهاء الصراع لكن هذا يحتاج لالتزام الطرفين، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أن واشنطن أجرت أكثر من ٦٠ اتصالاً بالفلسطينيين والإسرائيليين وقادة بالمنطقة لإنهاء التصعيد.

‏وأشار إلى أنه لا يمكن للولايات المتحدة العمل بمفردها لحل الدولتين دون انخراط الفلسطينيين والإسرائيليين.