Masrawy logo white

البيت الأبيض: أجرينا أكثر من ٦٠ اتصالاً مع الفلسطينيين والإسرائيليين وقادة بالمنطقة

07:46 م الإثنين 17 مايو 2021
البيت الأبيض: أجرينا أكثر من ٦٠ اتصالاً مع الفلسطينيين والإسرائيليين وقادة بالمنطقة

البيت الأبيض

وكالات

أكد البيت الأبيض مساء الاثنين، إن هدف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خفض العنف وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ‏وأن حل الدولتين هو الأنسب لإنهاء الصراع لكن هذا يحتاج لالتزام الطرفين، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أن واشنطن أجرت أكثر من ٦٠ اتصالاً بالفلسطينيين والإسرائيليين وقادة بالمنطقة لإنهاء التصعيد.

‏وأشار إلى أنه لا يمكن للولايات المتحدة العمل بمفردها لحل الدولتين دون انخراط الفلسطينيين والإسرائيليين.

البيت الأبيض جو بايدن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي القدس قطاع غزة

الخبر التالى:

وزيرا خارجية أمريكا والأردن يؤكدان على ضرورة إحلال هدوء مستدام في المنطقة

كورونا.. لحظة بلحظة

1201

الإصابات الجديدة

58

الوفيات الجديدة

245721

إجمالي الإصابات

14327

إجمالي الوفيات

181478

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:السيسي يؤكد أمام مؤتمر باريس التزام مصر بمواصلة دعم الأشقاء في السودان

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا