وزيرا خارجية أمريكا والأردن يؤكدان على ضرورة إحلال هدوء مستدام في المنطقة

واشنطن - (د ب أ)

اتفق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، على ضرورة العمل لإحلال هدوء مستدام ينهي أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينين.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشرته، في موقعها على الإنترنت، أن الوزيرين أعربا خلال الاتصال الهاتفي عن قلقهما المشترك إزاء أعمال العنف في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكر البيان أن وزير الخارجية الأمريكي شدد خلال المحادثة الهاتفية على أن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون على قدم المساواة الحياة في سلام وأمن.

كما شكر الوزير بلينكن الصفدي على جهود الأردن الدؤوبة دعما للسلام في الشرق الأوسط"، مؤكدًا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن.

وتتبادل الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي القصف منذ العاشر من الشهر الجاري ما أسفر عن مقتل 200 فلسطيني وإصابة 1300 ودمار كبير في قطاع غزة. وعلى الجانب الإٍسرائيلي، توفي عشرة أشخاص جراء القصف الصاروخي من القطاع إضافة إلى الحاق أضرار مادية.