الرئيس الفرنسي يهاتف عباس ويدين الهجمات على إسرائيل
باريس - (د ب أ):
قال قصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أدان خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس الهجمات الصاروخية التي تشنها حركة المقاومة الإسلامية حماس، و"جماعات أخرى" على إسرائيل.
وأعرب ماكرون في نفس الوقت عن تعازيه في الضحايا الكثيرين من بين المدنيين الفلسطينيين.
وأفاد الإليزيه بأن الرئيس الفرنسي يريد أن يهاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو، بالإضافة إلى المزيد من التواصل مع الشركاء في المنطقة، مثل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
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