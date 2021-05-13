تايوان: عزل أطقم 42 مستشفى بعد إصابة مريضين بكورونا

تايبيه- (د ب أ):

قررت تايوان اليوم الخميس وضع الأطقم الطبية في 42 مستشفى قيد العزل الصحي، بعد إصابة مريضين كانا يتلقيان العلاج بأحد المستشفيات بفيروس كورونا المستجد، بحسب بيان أصدرته وزارة الصحة التايوانية وأوردته وكالة بلومبرج للأنباء.