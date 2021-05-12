عقوبات أمريكية على شخصية صينية بسبب انتهاكات حقوقية
واشنطن - (د ب أ)
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على المواطن الصيني يو هوي، المدير السابق لما يعرف باسم "المجموعة القيادية المركزية لمنع الديانات الهرطقية والتعامل معها" بدعوى تورطه في انتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال غير القانوني لأتباع جماعة فالون جونج في الصين بسبب معتقداتهم الروحية.
يذكر أن هذه المجموعة، تأسست في عام 1999 ككيان غير حكومي في الصين بهدف مكافحة الممارسات الدينية غير الرسمية في البلاد.
وفي عام 2018 أعيد تنظيم هذا الكيان ونقل أغلب مهامه إلى اللجنة المركزية للشؤون السياسية والقانونية ووزارة الأمن العام الصينية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن إن يو وأفراد أسرته من الدرجة الأولى لا يمكنهم الدخول إلى الأراضي الأمريكية وفقا لهذه العقوبات.
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