إسرائيل تعلن "مواصلة الهجوم على غزة"
تل أبيب - (د ب أ):
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس بأن "عملية غزة ستكون مطولة".
وكتب جانتس على موقع تويتر اليوم الأربعاء، بعد زيارة لمدينة عسقلان التي تتعرض لقصف مكثف بصواريخ تنطلق من قطاع غزة، أن القوات المسلحة ستواصل عملياتها "من أجل تحقيق هدوء كامل وطويل المدى".
وشدد على أنه لا يوجد في الوقت الحالي موعد لإنهاء العملية.
وذكر موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي أن الحكومة المصغرة للشؤون الأمنية ستعقد اجتماعا مساء اليوم، وأنه من المتوقع الموافقة على توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد فصائل غزة، وذلك في ظل استمرار القصف الصاروخي الذي استهدف أيضا أمس تل أبيب ووسط إسرائيل.
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