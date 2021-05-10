"القسام" تحذر الاحتلال من قصف المنشآت المدنية في غزة وتتوعد برد "قوي ومؤلم"

وكالات

‏‎حذر الناطق العسكري باسم كتائب القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أبو عبيدة، مساء الاثنين، قوات الاحتلال بأنه في حال أقدمت على قصف منشآتٍ مدنية أو منازل لأهلنا في غزة فإن رد القسام سيكون قويًا ومؤلمًا وفوق توقعات الاحتلال الإسرائيلي، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام.

‏وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، قال مساء اليوم إن إسرائيل سترد بقوة شديدة على الهجمات الصاروخية من غزة.

وأضاف نتنياهو، عبر حسابه على موقع "تويتر" أن من يعتدي على إسرائيل سيدف ثمنًا باهظًا.

هذا وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، توجيه ضربة جوية كبيرة في قطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ من القطاع، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنيك، نقلا عن إعلام عبري.

وتوترت الأوضاع مؤخرا في القدس، بعدما أطلقت كتائب القسام التابعة لحركة حماس، وفصائل فلسطينية رشقات صاروخية على أهداف إسرائيلية، بعد أيام من التصعيد في القدس بين المستوطنين والفلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الاثنين استشهاد ٩ فلسطينيين بينهم ٣ أطفال جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة، حسبما ذكرت "العربية".

وذكرت الوزارو أنه تم نقل جثامين الشهداء إلى مستشفى بيت حانون.

وأعلنت كتائب القسام عن توجيه ضربة صاروخية للاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة ردًا على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى.

وقالت كتائب القسام في بيان مساء اليوم عقب انتهاء المهلة المحددة لإنهاء العدوان الإسرائيلي في القدس، إن "رسالة على العدو أن يفهمها جيدا.. وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا".

وسمعت صافرات الإنذار ودوي انفجارات في مستطونات غلاف غزة وفي القدس المحتلة، عقب إطلاق المقاومة لعدة صواريخ تجاه إسرائيل.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية عددًا من الصواريخ تجاه إسرائيل، مساء اليوم الاثنين، ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في القدس.