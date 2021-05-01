سول تتعهد بمواصلة التنسيق مع واشنطن بشأن محادثات النووي مع بيونجيانج

سول- أ ش أ:

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم السبت، إنها ستواصل التنسيق مع الولايات المتحدة للمساعدة في تشجيع واشنطن على الاستئناف المبكر لمحادثات نزع السلاح النووي مع بيونجيانج المتوقفة منذ فترة طويلة.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مسؤول في الخارجية الكورية الجنوبية قوله إن "كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستواصلان المشاورات بشأن السياسة تجاه كوريا الشمالية بمناسبة قمة زعيميهما المقرر عقدها هذا الشهر واجتماعات وزيري خارجيتيهما"، بحسب ما أوردته الوكالة في نسختها باللغة الإنجليزية.

وقالت الولايات المتحدة أمس الجمعة إنها لن تسعى إلى عقد "صفقة كبرى" في مفاوضات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية، لكنها ستستمر في التواصل مع بيونج يانج من أجل النزع الكامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. وجاء ذلك بعد أن أنهت إدارة بايدن مراجعة سياستها تجاه كوريا الشمالية.

وقال المسؤول الكوري الجنوبي إن سول تلقت مسبقا تفسيرات مفصلة من واشنطن بشأن نتيجة مراجعة سياستها تجاه كوريا الشمالية.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن ونظيره الأمريكي جو بايدن محادثات القمة الأولى بينهما في واشنطن في 21 مايو لمناقشة القضية النووية الكورية الشمالية وسبل تعزيز التحالفات بين سول وواشنطن.

وكانت المحادثات التي تهدف إلى إنهاء برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية قد توقفت منذ فشل القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في فبراير 2019. وكان الجانبان مختلفين للغاية بشأن نطاق تخفيف العقوبات التي فرضتها واشنطن مقابل خطوات نزع السلاح النووي التي ستتخذها كوريا الشمالية.