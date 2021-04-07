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روسيا تستبعد عودة سفيرها لواشنطن في المستقبل القريب

09:49 ص الأربعاء 07 أبريل 2021
روسيا تستبعد عودة سفيرها لواشنطن في المستقبل القريب

روسيا و أمريكا

موسكو - أ ش أ

استبعد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الأربعاء، عودة سفير بلاده إلى واشنطن في المستقبل القريب، موضحا أن العودة مرتبطة بمدى استعداد واشنطن لتطبيع العلاقات مع موسكو.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن ريابكوف قوله، اليوم الأربعاء، "مسألة عودة السفير ليست مرتبطة بالأيام القليلة المقبلة، سيتم تحديد التوقيت اعتمادا على الخطوات التي ستتخذها واشنطن على المسار الثنائي، وفي حال إظهار الرغبة، على الأقل نسبيا، في تطبيع العلاقات، واتخاذ إجراءات ملحوظة.

واستدعت وزارة الخارجية الروسية سفيرها لدى واشنطن أنتونوف يوم 17 مارس الماضي، للتشاور وتقييم آفاق العلاقات مع واشنطن، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي قال فيها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيدفع الثمن" مقابل تدخله المزعوم في الانتخابات الأمريكية.

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روسيا واشنطن عودة السفير الروسي سيرجي ريابكوف

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