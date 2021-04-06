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مقتل وإصابة شرطيين أفغانيين في هجوم مسلح بكابول

09:39 ص الثلاثاء 06 أبريل 2021
مقتل وإصابة شرطيين أفغانيين في هجوم مسلح بكابول

مقتل وإصابة شرطيين أفغانيين في هجوم مسلح بكابول

كابول - أ ش أ
لقى شرطي أفغاني حتفه وأصيب آخر إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون اليوم الثلاثاء في العاصمة "كابول".

وذكرت الشرطة الأفغانية، في بيان نقلته قناة "طلوع"، أن الهجوم وقع في مقاطعة "باجمان" عندما أطلق مسلحون النيران على سيارة تابعة لقوات الأمن، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الهجوم.

ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن هذا الهجوم.

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مقتل شرطي أفغانستان كابول هجوم مسلح

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