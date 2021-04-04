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ولي العهد السعودي يجري اتصالاً هاتفيًا بنظيره الأردني

08:36 م الأحد 04 أبريل 2021
ولي العهد السعودي يجري اتصالاً هاتفيًا بنظيره الأردني

الأمير محمد بن سلمان

وكالات

تلقى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.، مساء الأحد، اتصالاً هاتفيًا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ولي العهد أكد خلال الاتصال وقوف المملكة وتضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندة المملكة التامة لكافة الإجراءات التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني لحفظ أمن الأردن والحفاظ على استقراره، متمنيا سموه للأردن بقيادة أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني الأمن والاستقرار والازدهار.

وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي العهد على دعم قيادة المملكة ومساندتها، مثمنًا مواقف المملكة العربية السعودية في الوقوف دوما إلى جانب شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية ودعمها لأمنها واستقرارها.

ولي العهد السعودي العاهل الأردني عبدالله الثاني محمد بن سلمان

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