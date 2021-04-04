خروج الآلاف في مسيرة للاحتجاج على قيود فيروس كورونا بمدينة شتوتجارت الألمانية

برلين - (أ ش أ):

خرج آلاف الأشخاص في مسيرة بمدينة شتوتجارت الألمانية، اليوم الأحد ؛ للاحتجاج على القيود الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وحمل المتظاهرون - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم، لافتات كتب عليها "لا توجد جائحة..واللقاح يقتل"، فيما لم يلتزم سوى عدد قليل فقط من المشاركين بالتباعد الاجتماعي أو وضع الكمامات كما تشترط السلطات، لكن الشرطة سمحت باستمرار المظاهرة.

من جانبه قال رئيس عمليات الشرطة كارستن هوفلر إنه: "في الوقت الذي تتم فيه متابعة انتهاكات القواعد ومعاقبة مرتكبيها، لن نتخذ إجراءات قاسية ضد المشاركين بشكل سلمي كامل"، مضيفا أن "عدة آلاف من المتظاهرين شاركوا في المظاهرة".

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