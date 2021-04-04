أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

خروج الآلاف في مسيرة للاحتجاج على قيود فيروس كورونا بمدينة شتوتجارت الألمانية

06:45 ص الأحد 04 أبريل 2021
خروج الآلاف في مسيرة للاحتجاج على قيود فيروس كورونا بمدينة شتوتجارت الألمانية

فيروس كورونا في ألمانيا

برلين - (أ ش أ):

خرج آلاف الأشخاص في مسيرة بمدينة شتوتجارت الألمانية، اليوم الأحد ؛ للاحتجاج على القيود الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وحمل المتظاهرون - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم، لافتات كتب عليها "لا توجد جائحة..واللقاح يقتل"، فيما لم يلتزم سوى عدد قليل فقط من المشاركين بالتباعد الاجتماعي أو وضع الكمامات كما تشترط السلطات، لكن الشرطة سمحت باستمرار المظاهرة.

من جانبه قال رئيس عمليات الشرطة كارستن هوفلر إنه: "في الوقت الذي تتم فيه متابعة انتهاكات القواعد ومعاقبة مرتكبيها، لن نتخذ إجراءات قاسية ضد المشاركين بشكل سلمي كامل"، مضيفا أن "عدة آلاف من المتظاهرين شاركوا في المظاهرة".

هذا المحتوى من

Asha
ألمانيا برلين فيروس كورونا مدينة شتوتجارت
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 204256

    عدد المصابين

  • 155886

    عدد المتعافين

  • 12123

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| 7 أمراض خطيرة تسبب الإصابة ومحافظة تسجل صفر حالات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا