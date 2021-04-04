جونز هوبكنز : إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 130 مليونا و677 ألفا و409 حالات

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم إلى 130 مليونا و677 ألفا و409 حالات.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و845 ألفا و625 حالة.

وأشارت الجامعة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حول العالم بلغ 74 مليونا و71 ألفا و79 شخصا.