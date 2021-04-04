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قطر تعرب عن تضامنها التام مع الأردن في قراراته لحفظ أمنه

12:26 ص الأحد 04 أبريل 2021
قطر تعرب عن تضامنها التام مع الأردن في قراراته لحفظ أمنه

اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي

الدوحة - (د ب أ)

أعربت دولة قطر عن تضامنها التام ووقوفها مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومساندتها الكاملة للقرارات والإجراءات التي تصدر من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، لحفظ الأمن والاستقرار وتعزيز مسيرة التقدم والازدهار في البلاد، حسبما أفادت صحيفة الشرق القطرية.

وأكدت دولة قطر، في بيان اليوم، أن أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية جزء لا يتجزأ من أمنها واستقرارها، وشددت على أن العلاقات الاستراتيجية المتطورة بين البلدين الشقيقين ستظل حارسًا أمينًا وقويا أمام أية محاولات للنيل من الأمن والاستقرار في البلدين والمنطقة.

وكانت السلطات الأردنية اعتقلت الشريف حسن بن زيد، ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة بن الحسين، لكنه بيّن أنه طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.

وقال اللواء الحنيطي إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح.

الدوحة يوسف أحمد الحنيطي حمزة بن الحسين الأردن

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