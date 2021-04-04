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جوتيريش يرحب بقرار واشنطن رفع عقوباتها عن موظفي المحكمة الجنائية الدولية

12:27 ص الأحد 04 أبريل 2021
جوتيريش يرحب بقرار واشنطن رفع عقوباتها عن موظفي المحكمة الجنائية الدولية

أنطونيو جوتيريش

الامم المتحدة - (أ ش أ)

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بقرار الولايات المتحدة رفع عقوباتها ضد موظفي المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية أمس السبت، إن جوتيريش يرحب بإلغاء الولايات المتحدة مرسوما حول تجميد ممتلكات بعض الأشخاص المرتبطين بالمحكمة الجنائية الدولية، مضيفًا: "أن الأمين العام يجد دور المحكمة هام في مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية".

وكانت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعلن أمس الجمعة أن الولايات المتحدة ألغت عقوبات فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن القرار يشمل رفع العقوبات المفروضة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بسبب تحقيقها فيما إذا كانت القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.

وكان ترامب قد وقع في يونيو 2020 أمرًا تنفيذيًا بفرض عقوبات على أي مسؤول في المحكمة يتولى التحقيقات في جرائم حرب محتملة في أفغانستان والأراضي الفلسطينية.

هذا المحتوى من

أنطونيو جوتيريش المحكمة الجنائية الدولية الامم المتحدة ستيفان دوجاريك

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