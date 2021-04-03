البابا فرنسيس في عيد الفصح: لا تفقدوا الأمل فى زمن أزمة كورونا

روما - (د ب أ)

دعا البابا فرنسيس المسيحيين عشية عيد الفصح في سبت النور إلى عدم فقدان الأمل خلال أزمة فيروس كورونا التي طال أمدها.

وقال رئيس الكنيسة الكاثوليكية في كنيسة القديس بطرس: "في ساعة الظلام التي تكافح فيها البشرية في مواجهة الجائحة وغيرها من الأمراض، يحتاج المسيحيون أن يأخذوا رسالة الملاك في عيد الفصح التي تحض على عدم الخوف على محمل الجد".

وذكر أن إحدى رسائل عيد الفصح هي أن البدء من جديد ممكن دائما، وأن الرب خلق شيئا جديدًا حتى من فوضى التاريخ البشري.

وأضاف البابا: "يستطيع الرب أن يخلق عملاً فنيًا من تحت أنقاض قلوبنا، يستطيع الرب أن يعد تاريخًا جديدًا من بقايا إنسانيتنا المدمرة".