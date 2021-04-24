وفاة وزير النقل الأرجنتيني في حادث سير

08:22 م السبت 24 أبريل 2021
وفاة وزير النقل الأرجنتيني في حادث سير

وزير النقل الارجنتيني ماريو ميوني

بوينس آيرس - (د ب أ)

توفي وزير النقل الارجنتيني ماريو ميوني عن عمر ناهز ٥٦ عامًا، أمس الجمعة، في حادث مروري أثناء عودته من زيارة رسمية لمدينة روزاريو، حسبما أفاد المكتب الصحفي الرئاسي.
وأضاف المكتب الصحفي أنه كان يقود سيارته الرسمية بمفرده أثناء الحادث. وفي آخر تغريداته عبر موقع تويتر، تحدث عن زيارة بصحبة الرئيس ألبرتو فرنانديز إلى أكبر مدينة في مقاطعة سانتا في، حيث وقعا اتفاقيات بشأن الموانئ وخدمات السكك الحديدية واستثمارات أخرى في البنية التحتية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.
وقال الرئيس في تغريدة على تويتر "نفقد بوفاته سياسيًا مجتهدًا دؤوبًا ونزيهًا ومسؤولاً مثاليًا. مع خالص الأسى، أرافق من أحبوه واحترموه مثلي".

الأرجنتين ماريو ميوني وزير النقل الارجنتيني

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