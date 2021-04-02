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بلينكن يبحث هاتفيا مع نظيره البحريني الحوار الاستراتيجي والمبادرات الأمنية

11:04 م الجمعة 02 أبريل 2021
بلينكن يبحث هاتفيا مع نظيره البحريني الحوار الاستراتيجي والمبادرات الأمنية

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

واشنطن - (أ ش أ):

أشاد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الجمعة، بجهود مملكة البحرين الناجحة في مكافحة تهريب البشر.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي بين بلينكن ونظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وأضاف المتحدث أن الوزيرين ناقشا كذلك بدء العلاقات التاريخية بين البحرين وإسرائيل والبناء على التقدم المحرز في أول حوار استراتيجي بين البحرين والولايات المتحدة في شهر ديسمر الماضي، والمبادرات الأمنية الإقليمية المشتركة في أنحاء منطقة الخليج.

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Asha
أنتوني بلينكن وزارة الخارجية الأمريكية البحرين

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