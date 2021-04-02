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واشنطن ترفع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على الجنائية الدولية

11:20 م الجمعة 02 أبريل 2021
واشنطن ترفع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على الجنائية الدولية

جو بايدن

وكالات:

أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن الجمعة، رفع عقوبات فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب على قضاة وموظفي المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الحدث.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن الولايات المتحدة تواصل معارضة رغبة المحكمة التحقيق في قضايا على صلة بأفغانستان أو إسرائيل.

كما أضاف أن واشنطن تريد إثارة هذه القضايا "من خلال الحوار مع جميع الجهات الفاعلة في العملية المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية وليس من خلال فرض العقوبات".

ورفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بعدما أثارت انتقادات دولية.

ويرفع الإجراء العقوبات المفروضة على بنسودا بخصوص تحقيقها في مزاعم ارتكاب قوات أميركية جرائم حرب في أفغانستان.

كما يرفع القرار عقوبات كانت مفروضة أيضا على فاكيسو موتشوتشوكو رئيس قسم الاختصاص القضائي والتكامل والتعاون.

وقال بيان بلينكن إن وزارة الخارجية ألغت أيضا إجراءات منفصلة تعود لعام 2019 وتشمل قيودا على التأشيرات لعدد من موظفي المحكمة.

وذكر البيان "هذه القرارات تعكس ما خلصنا إليه من أن الإجراءات التي فرضت (من قبل) غير ملائمة وغير فعالة".

جو بايدن المحكمة الجنائية الدولية أمريكا أفغانستان

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