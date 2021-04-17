تواصل المفاوضات حول النووي الإيراني في فيينا

فيينا- (أ ف ب):

تتواصل المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني، السبت، في فيينا بجلوس كلّ المشاركين إلى الطاولة نفسها، إثر تصاعد التوتر نتيجة رفع طهران مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة.

قال الاتحاد الأوروبي في بيان إن "اللجنة التي يرأسها الاتحاد الأوروبي تستأنف أعمالها الساعة 13:00 بتوقيت وسط أوروبا (11:00 بالتوقيت العالمي)" على المستوى السياسي غداة نقاشات ثنائية وبين الخبراء.

وأوضح أنه سيشارك فيها "ممثلون عن الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيران".

يهدف الحوار إلى تحديد عقوبات يجب على واشنطن إلغاؤها وتدابير يجب على طهران اتخاذها للعودة إلى الالتزام بالاتفاق.

من جهته، تحدث السفير الروسي في فيينا ميخائيل أوليانوف عبر تويتر عن "تقدم بطيء لكن مستمر"، فيما نقلت وسائل الإعلام الإيراني عن المفاوض الإيراني قوله إن اللقاء يرمي إلى "تقرير طريقة ونسق" مواصلة النقاشات.

بدأت إيران الجمعة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة، ما يمثل التراجع الأهم حتى الآن عن بنود الاتفاق الذي أبرم في العاصمة النمساوية عام 2015 مع القوى الكبرى.

وعبّر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أسفه لأن قرار إيران لا يُساعد "إطلاقا" في إنهاء الجمود، لكنه أضاف أن واشنطن "راضية لرؤية أن إيران تُواصل المشاركة في المناقشات".

وتتفاوض الولايات المتحدة وإيران بشكل غير مباشر بوساطة الأوروبيين.

انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أحاديا من الاتفاق عام 2018 وأعاد فرض عقوبات على إيران، لكن بايدن يريد الرجوع عن القرار بشرط أن تعاود الجمهورية الإسلامية الالتزام بتعهداتها الواردة في الاتفاق التي تخلّت عنها تدريجيا.