أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

أحداث الجنينة: البرهان يزور غرب دارفور بعد مقتل العشرات في اشتباكات قبلية

02:16 م الإثنين 12 أبريل 2021
أحداث الجنينة: البرهان يزور غرب دارفور بعد مقتل العشرات في اشتباكات قبلية

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

جوبا- (بي بي سي):

وصل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان إلى مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور بعد أحداث العنف القبلي التي شهدتها المدينة.

ورافق البرهان خلال الزيارة وفد عسكري وأمني رفيع المستوى من بينهم وزير الداخلية ومدير المخابرات العامة ومدير الاستخبارات العسكرية.

وشهدت مدينة الجنينة أحداث عنف قبلية مؤخرا بين قبلية المساليت والقبائل العربية ما أدى إلى مقتل العشرات وجرح المئات من الأشخاص وتشريد الآلاف من مناطقهم.

وقررت الحكومة السودانية إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة مع منح العناصر الأمنية التفويض لاستخدام القوة الضرورية من أجل وقف الاقتتال.

وتقول لجنة الأطباء في الولاية أن أعمال العنف مازالت مستمرة وإن كانت بوتيرة أقل بعد مرور نحو أسبوع من بدء الاشتباكات.

ووصفت الأوضاع الإنسانية والصحية بالكارثة.

وطالبت السلطات بالتدخل العاجل لمنع انتشار القتال إلى خارج نطاق المنطقة.

وتكررت أحداث العنف بين الطرفين وكان آخرها في يناير الماضي إثر مشاجرات عادية سرعان ما تتحول إلى صدامات

هذا المحتوى من

عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة السوداني أحداث الجنينة دارفور اشتباكات قبلية

الخبر التالى:

فاينانشيال تايمز: أوروبا تكثف حملات التطعيم ضد كورونا بعد بداية بطيئة لمكافحة الموجة الثالثة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 210489

    عدد المصابين

  • 159499

    عدد المتعافين

  • 12445

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 136570909

    عدد المصابين

  • 109760575

    عدد المتعافين

  • 2948088

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:محدش بعيد عننا.. الخط الأحمر يمتد لسد النهضة: كيف تصاعد خطاب السيسي خلال الأزمة؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا