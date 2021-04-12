أحداث الجنينة: البرهان يزور غرب دارفور بعد مقتل العشرات في اشتباكات قبلية

جوبا- (بي بي سي):

وصل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان إلى مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور بعد أحداث العنف القبلي التي شهدتها المدينة.

ورافق البرهان خلال الزيارة وفد عسكري وأمني رفيع المستوى من بينهم وزير الداخلية ومدير المخابرات العامة ومدير الاستخبارات العسكرية.

وشهدت مدينة الجنينة أحداث عنف قبلية مؤخرا بين قبلية المساليت والقبائل العربية ما أدى إلى مقتل العشرات وجرح المئات من الأشخاص وتشريد الآلاف من مناطقهم.

وقررت الحكومة السودانية إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة مع منح العناصر الأمنية التفويض لاستخدام القوة الضرورية من أجل وقف الاقتتال.

وتقول لجنة الأطباء في الولاية أن أعمال العنف مازالت مستمرة وإن كانت بوتيرة أقل بعد مرور نحو أسبوع من بدء الاشتباكات.

ووصفت الأوضاع الإنسانية والصحية بالكارثة.

وطالبت السلطات بالتدخل العاجل لمنع انتشار القتال إلى خارج نطاق المنطقة.

وتكررت أحداث العنف بين الطرفين وكان آخرها في يناير الماضي إثر مشاجرات عادية سرعان ما تتحول إلى صدامات