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أطباء تركيا يحذرون من الارتفاع القياسي في إصابات كورونا

10:26 م الخميس 01 أبريل 2021
أطباء تركيا يحذرون من الارتفاع القياسي في إصابات كورونا

ارتفاع حالات العدوى الجديدة بفيروس كورونا

إسطنبول - (د ب أ):

قالت وزارة الصحة التركية اليوم الخميس إن عدد حالات العدوى الجديدة بفيروس كورونا المستجد وصل إلى أعلى مستوياته لليوم الثاني على التوالي، بواقع 40 ألفا و806 إصابة.

وتجاوزت الإصابات حاجز الـ 40 ألفأ للمرة الأولى. وتوفي 176 شخصا بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ودقت جمعية الأطباء التركية ناقوس الخطر في ضوء التزايد الحاد في الإصابات.

وقالت رئيسة الجمعية، سيبنيم كورور فينكانسي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "أسِّرَّة الرعاية المركز مشغولة بالكامل"، مضيفة أن إيجاد مكان في المستشفى بات "أمرا صعبا للغاية".

ورفعت تركيا التي يبلغ عدد سكانها 82 مليون نسمة، بشكل جزئي قيود مكافحة الوباء مطلع آذار/ مارس الماضي، مما تسبب في ارتفاع حالات العدوى بشكل سريع.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجرءات جديدة يوم الاثنين الماضي، شملت حظر تجول خلال العطلات الأسبوعية في مناطق معينة. ومن المتوقع فرض مزيد من القيود خلال شهر رمضان، الذي يبدأ منتصف الشهر الجاري.

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