الصحة العالمية تعرب عن قلقها من زيادة إصابات كورونا بإقليم الشرق المتوسط
القاهرة - أ ش أ
أعرب الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية عن قلق المنظمة من أرقام الإصابات في إقليم الشرق المتوسط خلال الأسبوع الماضي، حيث أبلغت 14 دولة عن زيادة في أعداد المصابين والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وقد يرجع ذلك إلى التحورات في الفيروس التي ترصدها المنظمة عن كثب.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية عبر الفيديو كونفرانس حول تطورات جائحة كوفيد-19 ومستجدات وصول لقاحات كوفيد-19 وتوزيعها في إقليم شرق المتوسط.
وأضاف المنظري أن منظمة الصحة العالمية واليونسيف يعملان سويا في كافة المجالات وظهر ذلك خلال مواجهة فيروس كورونا المستجد.
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