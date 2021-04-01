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الصحة العالمية تعرب عن قلقها من زيادة إصابات كورونا بإقليم الشرق المتوسط

11:44 ص الخميس 01 أبريل 2021
الصحة العالمية تعرب عن قلقها من زيادة إصابات كورونا بإقليم الشرق المتوسط

منظمة الصحة العالمية

القاهرة - أ ش أ

أعرب الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية عن قلق المنظمة من أرقام الإصابات في إقليم الشرق المتوسط خلال الأسبوع الماضي، حيث أبلغت 14 دولة عن زيادة في أعداد المصابين والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وقد يرجع ذلك إلى التحورات في الفيروس التي ترصدها المنظمة عن كثب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية عبر الفيديو كونفرانس حول تطورات جائحة كوفيد-19 ومستجدات وصول لقاحات كوفيد-19 وتوزيعها في إقليم شرق المتوسط.

وأضاف المنظري أن منظمة الصحة العالمية واليونسيف يعملان سويا في كافة المجالات وظهر ذلك خلال مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا إقليم الشرق المتوسط كوفيد 19 أحمد المنظري

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