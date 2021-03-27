سفير الإمارات لدى إسرائيل: نتطلع دائما للسلام

أبوظبي - (د ب أ):

أكد سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد محمود آل خاجه أن بلاده تتطلع دائما للسلام ، مشيرا إلى أن الدبلوماسية تعد إحدى أبرز الأدوات التي تسهم في إيصال قيم دولة الإمارات إلى العالم.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية(وام) اليوم السبت عن آل خاجه قوله، في جلسة نقاشية تفاعلية استضافتها أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في مقرها بأبوظبي :"أدرك أنه لشرف عظيم أن أكون محل ثقة القيادة الرشيدة ليتم اختياري لهذا المنصب التاريخي الذي سيمكنني من حمل ما تعتمده دولة الإمارات من قيم السلام والتعايش والتسامح كجزء من مرحلة جديدة من التعاون في المنطقة"



وأعرب عن تفاؤله بدوره الجديد وشغفه الكبير في مجال العمل الدبلوماسي.

وسلطت الجلسة الضوء على أهمية العلاقات الثنائية فضلا عن استعراض المسؤوليات الدبلوماسية التي يتولاها آل خاجه باعتباره أول سفير لدولة الإمارات لدى إسرائيل.