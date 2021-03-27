الرئيس الإيراني: العقوبات الأمريكية تعرقل استيراد لقاحات كورونا

طهران- (د ب أ):

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، إن العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده بسبب برنامجها النووي، تواصل عرقلة استيراد لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وقال "نطلب اللقاحات وندفع ثمنها أيضا، لكن قبل الاستيراد يجرى إبلاغنا بأن المصنعين ما زالوا خائفين من العقوبات الأمريكية"، مضيفا أن هذا تسبب في حدوث تأخير أو حتى إلغاء للطلبيات. وأضاف روحاني "هذا الإرهاب الاقتصادي ضدنا من جانب (الرئيس الأمريكي السابق دونالد) ترامب ما زال مستمرا".

وتابع روحاني أنه على الرغم من إنتهاء ولاية ترامب ، لا تزال إيران تواجه مشاكل تجارية ، خاصة فيما يتعلق باللقاحات الحيوية المضادة لمرض كوفيد -19 .

ولم يقدم روحاني تفاصيل لكنه كان يشير بحسب ما ورد إلى مشاكل مع الهند ، حيث منع المدعون العامون تصدير 370 ألف جرعة الأسبوع الماضي بسبب العقوبات الأمريكية.

وانسحب ترامب في عام 2018 من اتفاقية فيينا النووية، التي تهدف إلى تقييد الأنشطة النووية الإيرانية ، وفرض عقوبات اقتصادية جديدة على البلاد.

ومنذ وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض ، كانت هناك مؤشرات على مفاوضات محتملة بشأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاقية ، لكن طهران تأمل أيضا في أن يرفع جزءا على الأقل من العقوبات.

ومع ذلك ، لم يكن هذا هو الحال ، حسبما قال روحاني. وأضاف: "لذلك ، بينما نبذل كل ما في وسعنا للقيام بحملة التطعيمات الجماعية بأسرع وقت ممكن ، فليس كل شيء تحت سيطرتنا".

وسجلت إيران أكثر من 62 ألف حالة وفاة مرتبطة بمرض كوفيد -19وأكثر من 8ر1 مليون إصابة بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الوباء.

حتى الآن، تمكنت البلاد من استيراد حوالي مليوني جرعة لقاح من روسيا والصين والهند، مما أتاح التطعيمات بشكل أساسي في قطاع الرعاية الصحية.