روسيا تستغل أزمة سفينة قناة السويس الجانحة للترويج لطريق القطب الشمالي

كتبت- رنا أسامة:

استغلت روسيا أزمة سفينة الحاويات العملاقة "إيفرجيفن" الجانحة للترويج لطريق القطب الشمالي كبديل لقناة السويس. ودعت شركة الطاقة النووية الروسية (روساتوم) السفن لسلوك القطب الشمالي، قائلة: "ربما تظلون عالقين في قناة السويس لأيام".

وكتبت الشركة الروسية عبر حسابها على تويتر تقول إن طريق البحر الشمالي به "مساحة أكبر للسفن العملاقة". وتباهت بكيفية توفيرها بيانات في الوقت الفعلي عن الطقس، والتيارات، وحركة الجليد، وغيرها من المعلومات المهمة للتنقل في الشمال.

