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جونسون: حققنا رقما قياسيا جديدا في عدد التطعيمات ضد فيروس كورونا

06:56 م الأحد 21 مارس 2021
جونسون: حققنا رقما قياسيا جديدا في عدد التطعيمات ضد فيروس كورونا

بوريس جونسون

لندن - (أ ش أ):

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن المملكة المتحدة حققت رقما قياسيا جديدا في عدد التطعيمات بلقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف جونسون في تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة "تويتر" اليوم "بالأمس، حققنا رقما قياسيا جديدا في عملية التلقيح، بـ 873 ألفا و784 شخصا تلقوا الجرعة".

وأشارت شبكة (سكاي نيوز) إلى أن هذا هو اليوم الثالث الذي يتم فيه تحقيق رقم قياسي جديد في عملية التطعيم التي تتم في المملكة المتحدة.

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