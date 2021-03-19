أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

الصحة العالمية تستبعد التغلب على كورونا قبل نهاية العام الحالي

09:04 م الجمعة 19 مارس 2021
الصحة العالمية تستبعد التغلب على كورونا قبل نهاية العام الحالي

منظمة الصحة العالمية

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش، اليوم الجمعة، أنه ليس من الملاحظ أي انخفاض في أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد على مستوى العالم، مشيرة إلى أنه من غير المرجح التغلب على الوباء قبل نهاية العام الحالي.

وقالت فوينوفيتش -في تصريحات خاصة لوكالة (سبوتنيك) الروسية في نشرتها باللغة الإنجليزية- "إذا نظرنا إلى الوضع الحالي الآن، لا يزال بإمكاننا رؤية أننا لا نشهد انخفاضًا عالميًا، بل، وكما هو الحال في أوروبا، زيادة في عدد الحالات".

وأضافت: "من المهم جدًا عدم إغفال الوباء، وإنما هزيمة الفيروس الذي أودى بالفعل بملايين الأشخاص حول العالم"؛ مؤكدة أنه من غير المرجح أن نكون قادرين على التغلب عليه بصورة كاملة قبل نهاية هذا العام، لكن في وسعنا الحد من حالات الإصابة والوفاة".

وتابعت "قرار إنهاء حالات طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي يعتمد على الوضع، ولسوء الحظ، نرى الأعداد في تزايد، لذا لا ينبغي وضع افتراضات".

الجدير بالذكر أنه في 31 ديسمبر 2019، أبلغت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية عن تفشي التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان، في الجزء الأوسط من البلاد. فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس "كورونا" جائحة في الـ11 من مارس 2020.

هذا المحتوى من

منظمة الصحة العالمية موسكو فيروس كورونا

الخبر التالى:

البيت الأبيض يعلق على تعثر بايدن أثناء صعوده طائرة الرئاسة‎
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 193482

    عدد المصابين

  • 148823

    عدد المتعافين

  • 11472

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 122377032

    عدد المصابين

  • 98680437

    عدد المتعافين

  • 2703255

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:عودة خدمة "واتس اب" و"انستجرام" و"ماسنجر" بعد عطل كبير استمر لدقائق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا