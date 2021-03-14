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بيلوسي تدعو حاكم ولاية نيويورك الأمريكية للاستقالة بعد مزاعم بالتحرش

07:46 م الأحد 14 مارس 2021
بيلوسي تدعو حاكم ولاية نيويورك الأمريكية للاستقالة بعد مزاعم بالتحرش

نانسي بيلوسي

واشنطن - (د ب أ)

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو إلى "النظر في أعماق قلبه" والسؤال عما إذا كان لا يزال يستطيع أداء وظيفته بعد أن طالبه ديمقراطيون كبار بأن يقدم استقالته على خلفية مزاعم بارتكابه اعتداءات وتحرشات جنسية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه بينما، شددت بيلوسي من لهجتها على الساحة الوطنية، قال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلازيو إنه يتوقع أن يتم عزل الحاكم الذي يقضي فترته الثالثة من جانب مشرعي الولاية، "وربما يقرر الحاكم قبل ذلك،الاستقالة".

ويقاتل كومو البالغ من العمر 63 عامًا، من أجل مسيرته السياسية بعد أن طالبه معظم الديمقراطيين الذين يمثلون نيويورك في مجلس النواب، وعضوًا الولاية بمجلس الشيوخ بأن يستقيل. وقال في اتصال مع الصحفيين يوم الجمعة "إنني لن أستقيل".

ويواجه حاكم ولاية نيويورك تهمًا بالتحرش الجنسي بموظفات بمكتبه.

نانسي بيلوسي واشنطن مجلس النواب الأمريكي التحرش أمريكا

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