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تايلاند ترجئ بدء التطعيم بلقاح أسترازينيكا بسبب مخاوف من تسبّبه بتجلّط الدم

08:14 ص الجمعة 12 مارس 2021
تايلاند ترجئ بدء التطعيم بلقاح أسترازينيكا بسبب مخاوف من تسبّبه بتجلّط الدم

لقاح أسترازينيكا

بانكوك - (أ ش أ):

أعلن بياساكول ساكولساتايادورن، مستشار اللجنة الوطنية للّقاحات المضادّة لفيروس كورونا في تايلاند اليوم (الجمعة) إرجاء بلاده لبدء حملة التلقيح ضدّ فيروس كورونا باستخدام لقاح أسترازينيكا بعد أن علّقت دول أوروبية عدّة برامجها التطعيمية المرتكزة على هذا اللّقاح بسبب مخاوف من تسبّبه بتجلّط الدم.

وقال المسئول التايلاندي، خلال مؤتمر صحفي، أوردته قناة (فرانس 24)، "إنّه على الرّغم من أنّ نوعية أسترازينيكا جيّدة، إلا أن بعض الدول طلبت إرجاء استخدامه "ونحن أيضاً سنرجئ استخدامه".

وأضاف أنه كان مقرّراً أن تنطلق حملة التطعيم بواسطة لقاح أسترازينيكا/أكسفورد في تايلاند اليوم بتلقّي رئيس الوزراء برايوت تشان-أو-تشا الحقنة الأولى .. مشددا على ضرورة أن يكون إعطاء اللّقاحات للتايلانديين آمناً.

وكانت الدنمارك والنروج وايسلندا والنمسا وعدة دول أوروبية، علقوا استخدام لقاح أسترازينيكا بسبب مخاوف من تسبّبه بتجلّط الدم.

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لقاح أسترازينيكا تايلاند فيروس كورونا

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