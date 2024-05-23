سوناك: طائرات ترحيل المهاجرين من بريطانيا إلى رواندا ستنطلق بعد الانتخابات

لندن - (د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أن الطائرات التي تقل المهاجرين من بريطانيا إلى رواندا ستنطلق "بعد الانتخابات"، داعيا الناخبين البريطانيين إلى دعمه في صناديق الاقتراع إذا كانوا يريدون حدوث ذلك.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن سوناك أدلى بذلك التصريح قبل قيامه برحلة تستغرق يومين عبر بلدان المملكة المتحدة بمناسبة بداية الحملة الانتخابية.

يشار إلى أن سوناك دعا، في بيان صحفي خارج مكتبه في داونينج ستريت في لندن أمس الأربعاء، إلى إجراء الانتخابات في الرابع من يوليو المقبل.

وقال سوناك، لقناة "إل بي سي"، إن هذه الرحلات الجوية ستنطلق الآن "بعد الانتخابات". وأضاف سوناك "إذا تم انتخابي، فسنقوم ببدء إطلاق الرحلات الجوية".

ومن المقرر أن يبدأ سوناك جولة في بلدان المملكة المتحدة الأربع غدا الجمعة.

ومن ناحية أخرى، يبدأ زعيم حزب العمال، كير ستارمر، حملته الانتخابية بزيارة إلى جنوب شرق إنجلترا، في إشارة إلى رغبته في تحقيق تقدم في مناطق المحافظين.