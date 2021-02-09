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السعودية: تعيين سيدة لأول مرة في قيادة هيئة الإعلام المرئي والمسموع

08:18 م الثلاثاء 09 فبراير 2021
السعودية: تعيين سيدة لأول مرة في قيادة هيئة الإعلام المرئي والمسموع

إسراء عسيري في منصب الرئيسة التنفيذية للهيئة العام

الرياض - (د ب أ)

أصدر وزير الإعلام السعودي ماجد القصبي، اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بتعيين الأكاديمية إسراء عسيري، في منصب الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، لتكون بذلك أول سيدة سعودية تشغل هذا المنصب القيادي في قطاع الإعلام الكبير في البلاد.

وقالت الهيئة الحكومية في بيان لها، إن مجلس إدارتها برئاسة الوزير المكلف الوزير القصبي، أصدر قرارا بتكليف عسيري برئاسة الهيئة، لتخلف بذلك سعود بن نصار الحازمي الذي كان مكلفا برئاسة الهيئة.

وتعمل هيئة المرئي والمسموع على تنظيم نشاط البث الإعلامي المرئي والمسموع وتطويره ومراقبة محتواه، بجانب منح تراخيص البث والعمل في قطاعات دور العرض والتشغيل، والإذاعات الرقمية والبث الفضائي، والبث الرقمي والكابل والأرضي، إضافة للراديو والسينما والفيديو، وخدمات التلفزة الذكية، وألعاب الفيديو.

وشغلت عسيري قبل تسلمها منصبها الجديد، رئاسة اللجنة التنفيذية بالهيئة، بجانب إدارتها المكتب التنفيذي لوزير الإعلام المكلف.

إسراء عسيري الإعلام السعودية

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