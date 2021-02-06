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"جاماليا" الروسي يطور تقنية لتسريع إنتاج لقاحات ضد كورونا

03:45 م السبت 06 فبراير 2021
"جاماليا" الروسي يطور تقنية لتسريع إنتاج لقاحات ضد كورونا

لقاح كورونا

موسكو- أ ش أ:

أعلن المعهد الروسي لعلوم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية "جاماليا"، أنه بدأ العمل على تطوير تقنية من شأنها تسريع إنتاج لقاحات ضد وباء كورونا في حالة الطفرات السريعة في جينوم الفيروس.

وقال ألكسندر جينسبرج، مدير معهد "جاماليا" الذي أنتج لقاح "سبوتنيك 5" المضاد لكورونا، إن "المعهد يقوم بتطوير تقنية من شأنها أن تجعل من الممكن ابتكار مستحضرات لقاح بسرعة ونجاعة كبيرين إذا بدأ فيروس كورونا في التغير بسرعة"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأكد كبير المتخصصين في معهد "جاماليا"، فيودور ليسيتسين، في وقت سابق أن أيا من طفرات فيروس كورونا التي تم اكتشافها حتى الآن لم تؤثر على فعالية اللقاحات الحالية.

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لقاح كورونا المعهد الروسي لعلوم الأوبئة جينوم الفيروس لقاح سبوتنيك فيروس كورونا

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