الولايات المتحدة تسجل 119 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا
واشنطن- (أ ش أ):
أفادت جامعة هوبكنز الأمريكية، التي تلخص البيانات الواردة من السلطات الاتحادية والمحلية في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كوفيد-19" في الولايات المتحدة، خلال الساعات الــ24 الأخيرة، بمقدار 119 ألفً شخص، وتسجيل أكثر من 4.9 ألف وفاة.
وخلال الساعات الـ24 الماضية، سجل الأطباء الأمريكيون 119931 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، "كوفيد-19"، و4941 وفاة، حسبما أفادت الجامعة على موقعها الإلكتروني.
ومنذ بداية تفشي الوباء في الولايات المتحدة، أصيب أكثر من 26.6 مليون شخص بفيروس "كوفيد-19"، وتوفي أكثر من 455 ألف مريض.
وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بفارق كبير مع باقي الدول في كلا المؤشرين.
وتوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن ومدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روبيرت ريدفيلد أن تستمر الأوضاع الوبائية بالتدهور في فبراير الحالي.
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