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مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على مرشح بايدن لوزارة الأمن الداخلي

11:05 م الثلاثاء 02 فبراير 2021
مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على مرشح بايدن لوزارة الأمن الداخلي

مجلس الشيوخ الأمريكي

وكالات

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، تولي أليخاندرو مايوركاس مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزيرًا للأمن الداخلي، وهو أول مهاجر لاتيني يتولى رئاسة الوزارة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وذكرت "سي إن إن" الإخبارية، مساء الثلاثاء، أن مايوركاس واجه معارضة من الجمهوريين في المجلس، وجاءت الأصوات شبه منقسمة على عكس باقي المرشحين الذين حصدوا الأغلبية.

ووفقًا للشبكة الأمريكية، فإن مايوركاس، حصد أصوات 56 عضوًا بمجلس الشيوخ، فيما رفض 43 عضوًا لترشيحه.

مجلس الشيوخ الأمريكي

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